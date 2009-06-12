Объявление в нотариальной конторе: "Консультант консультаций не дает"

Очередь выстроилась к одной лишь двери. Интересуюсь, принимает ли второй нотариус. Перепуганные девицы из очереди шепчут: “Туда лучше не ходите, потому что такая злая, что как крикнет, может и парализовать!?”...

В прошлые выходные в городке Бобровица Черниговской области мне повезло столкнуться с реалиями советского прошлого.

Мне нужно было официально оформить документы, касающиеся наследства. Поскольку дело относилось к юрисдикции государственного нотариуса, я к нему и пошел. Государственная нотариальная контора этого ближайшего к Киеву райцентра Черниговской области почему-то расположена не в городе, а за три километра – возле вокзала.

Приехал туда утром. Уже очередь. Мой номер – десятый. Все окна закрыты наглухо, потому что на сигнализации. Вентиляции или кондиционера, конечно, нет. Из переполненного коридорчика ведут три двери. Две – к нотариусам. На третьей – белая табличка с красноречивой надписью: «К сведению граждан!!! Консультант консультаций не дает». Так и написано – с тремя восклицательными знаками.

Здесь же замечаю, что очередь выстроилась лишь к одной двери. Интересуюсь, принимает ли второй нотариус. Перепуганные девицы из очереди шепчут:

- “Туда лучше не ходите, потому что такая злая, что как крикнет, может и парализовать!?”...

Ясно. Кто же себе враг... Спрашиваю также, успеем ли мы с нашей десятой позиции зайти до двенадцати часов. В ответ слышу:

– Да вы сегодня не попадете...

...Выхожу на улицу и звоню по телефону влиятельным землякам – другого выхода просто нет. Спрашивают – а тебе к которой из двух? Да мне ведь нужен документ, а не ваши нотариусы! Ну, подожди пять минут. И точно, через пять минут сановным жестом пани нотариус приглашают в кабинет. Та, что злюка... Выдрессированая очередь и не пискнула.

Полчаса веселого разговора – и дело сделано. Выходим, а в коридоре все те же люди...

Ничего не изменилось за годы независимости и демократии. Специфика периферийных городков – все та же, советская. При общей нехватке рабочих мест, теплые местечки – только для своих. Базис для местного беспредела. И это в районе, откуда рукой до Киева подать. Здесь даже в тоталитарные времена партийные бонзы сокрушались недостаточной послушностью народа. Потому что в случае чего рядовой житель мог плюнуть между глаз и устроиться на работу в Киеве или Броварах.

А что творится в глубинке? Страшно подумать.

С июня частным нотариусам предоставили более широкие возможности. Это обнадеживает. Но у них и оплата другая. Поэтому, на мой взгляд, клиентов у государственных нотариусов не уменьшится. Будут сидеть под дверью так же безропотно, с валидолом и корвалдином – чтобы не парализовало, когда пани крикнут.

Николай Бобровицкий

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