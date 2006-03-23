Ющенко понятия не имеет, кто будет премьер-министром

Уверена, что Ющенко еще сам не знает, кто будет премьер-министром, и все ваши прогнозы – писаны вилами по воде. Я согласна, что ни Тимошенко, ни Янукович не займут эту должность. Но очень сомневаюсь, что главой правительства смогут стать все, кого вы называете: Луценко, Тигипко, Гайдук, Азаров.

Новым премьером, скорее всего, станет фигура, о которой еще никто не слышал. Помните, как было в 1992 году, когда все думали - ну кто станет премьер-министром?

Им стал Леонид Кучма. Это была компромиссная фигура, которая на то время устраивала и левых, и правых, и центр, потому что до тех пор он почти нигде не светился и даже за независимость не голосовал. Считалось, что это временная, техническая кандидатура. Думали, страсти поулягутся, и Кравчук найдет кого-то получше.

Сейчас, думаю, будет что-то похожее. Допускаю, что это может быть Ехануров, но скорее всего – вылезет кто-то неизвестный. О нем не знает сейчас никто – ни Ющенко, ни Бессмертный, ни Ахметов, ни всезнающий Глоба.

И все эти прогнозы перед выборами выеденного яйца не стоят (Янукович, надеюсь, понимает).