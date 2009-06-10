Переворот не состоялся: Янукович обвиняет Тимошенко, Тимошенко – Януковича

Ющенко особо подчеркнул, что в деле замешана Россия… Первым испугался, как ему и положено, Янукович… Заслужить прощение избирателей Тимошенко будет трудно… Президент видит свою задачу в том, чтобы окончательно оторвать Украину от недемократической России…

Украина: тандемократия не прошла

Президент и общественность Украины сорвали переворот, целью которого была путинизация страны.

Переворот готовили вожди двух крупнейших политических сил: Виктор Янукович (Партия регионов) и Юлия Тимошенко (блок партий её имени).

О подготовке чего-то такого говорилось много месяцев, но только в первых числах июня стало окончательно ясно, что речь именно о перевороте. До тех пор всё выглядело, как попытка создания парламентской коалиции двух сил, названных в печати ПРиБЮТом. Это можно было бы даже приветствовать, поскольку такой союз мог бы сгладить противоречия между Юго-Востоком и Западом страны. Основной избиратель Партии регионов – на Юго-Востоке, БЮТа – в Центре и на Западе.

Момент истины наступил, когда стал известен подготовленный ПРиБЮТом текст новой конституции и авторы дали понять, что уже ничто не сможет помешать им принять его в парламенте. Одна из статей в особо циничной форме предусматривала упразднение свободы слова. Журналистам хватило одной этой статьи, чтобы ударить в набат. Суть остальных статей: сделать власть тандема практически несменяемой. Среди готовившихся новаций были выборы президента парламентом – причём, президента с огромными полномочиями. Предполагалось, что эту должность займёт Янукович, а Тимошенко останется премьер-министром. Собирались безобразно продлить полномочия парламента нынешнего созыва.

Президент заявил, что примет крайние меры, чтобы переворот не состоялся. Он особо подчеркнул, что в деле замешана Россия. Об этом говорилось давно. Печать кремлёвской халтуры лежала на всей затее. Но слова президента прозвучали как новость. Мгновенно накалилась общественность, замаячил новый Майдан. В виду всего этого заговорщики дрогнули. Первым испугался, как ему и положено, дважды судимый Янукович (люди не забыли, как он несколько лет назад угодил в больницу от удара куриным яйцом).

В воскресенье днём, выйдя из церкви, где присутствовал на богослужении по случаю Троицы, Янукович заявил о прекращении переговоров с БЮТ. Вечером то же самое сделала Юлия Тимошенко. Из слов первого вытекает, что похерить демократию намеревалась вторая, из слов второй – наоборот. Г-жа Тимошенко утверждает, что теперь она одна стоит лицом к лицу с экономическим кризисом. Именно она может понести наибольшие потери из-за участия в заговоре. До сих пор её поддерживали избиратели, настроенные протестно-демократически. Заслужить их прощение ей будет трудно. Меньше потеряет Янукович – его среднестатистический избиратель довольно равнодушен к таким нежностям, как демократия, права человека и пр.

Итак, в Украине в январе следующего года состоятся уже пятые президентские выборы, победителя которых трудно назвать заранее. Демократической считается страна, где такое происходит дважды. В украинском случае для этого окажется мало и пяти. Украина – всё ещё страна во многом условной демократии.

Для Москвы в этой истории самое неприятное, конечно, то, что первой скрипкой опять стал Виктор Ющенко. Президент, о чьей слабости ходят анекдоты, чей рейтинг исчезающе мал, человек, погрязший в дрязгах, отнюдь не трудоголик и не самый большой мыслитель – этот человек вдруг встряхнулся и одним броском опрокинул силу, чья непобедимость была очевидна, кажется, всем, кроме него.

То, что он открыто обвинил Москву в подготовке переворота в Киеве, заставляет вспомнить его позицию во время российско-грузинской войны. Меньше чем за год он дважды показал, что не боится Путина. Недоброжелатели Ющенко говорят, что он воображает себя украинским Мессией. Перед Троицей он почти прямо признал, что это так, и видит свою задачу в том, чтобы окончательно оторвать демократизирующуюся Украину от недемократической России. Недовольство им всеобщее, но – украинский парадокс! – в эту судьбоносную минуту оказалось, что страна (разделённая!) скорее с ним, чем с его врагами. Точно так было в своё время с Кучмой, когда он дал понять Путину, что будет воевать из-за Тузлы.

Анатолий Стреляный, радио «Свобода»