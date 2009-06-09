Парламент усилит ответственность за эротику

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона „О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины (о защите общественной морали)”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовал 361 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс о закреплении ответственности за нарушение правил организации и проведения зрелищных мероприятий, а также обращения продукции сексуального и эротического характера, предусмотренных Законом Украины «О защите общественной морали”.

Кроме того, новая редакция предусматривает ответственность за организацию и проведение зрелищных мероприятий и обращение продукции, которая наносит вред общественной морали.

Законопроектом предусмотрено, что осуществление с нарушением требований действующего законодательства в сфере защиты общественной морали изготовления, ввоза в Украину, вывоза из Украины, перевозки или другого перемещения, хранения продукции эротического или сексуального характера для демонстрирования, сбыта или распространения или демонстрирования, трансляции (ретрансляции), преднамеренного создания условий для возможности доступа к такой продукции других лиц, а также изготовление, размещение или распространение рекламы такой продукции, наказываются штрафом от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией продукции и средств ее изготовления, перемещения, рекламы, трансляции (ретрансляции), демонстрирования и распространения.

Такие же действия, совершенные организованной группой, или втягивание ребенка, не достигшего 14-ти лет, в обращение продукции эротического или сексуального характера, или демонстрирование, сбыт или распространение продукции эротического или сексуального характера ребенку, не достигшему 14-ти лет, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией продукции эротического или сексуального характера и средств ее изготовления, перемещения, рекламы, трансляции (ретрансляции), демонстрирования и распространения.