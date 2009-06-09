Янукович забил гол в собственные ворота?

Мнение Что стоит за решением Виктора Януковича об одностороннем выходе из переговорного процесса о создании широкой коалиции? Развитие событий до эпохального заявления Януковича, само заявление и дальнейшие события дают основания считать, что переговоры были заранее срежиссированным театром абсурда.

С самого начала активной фазы переговоров между ПР и БЮТ шел постоянный «слив» информации. Причем бойко комментировали еще не достигнутые договоренности преимущественно спикеры «регионалов». Анна Герман публично обещала убеждать Януковича пойти на выборы Президента в парламенте. Впоследствии, за несколько часов до выхода «регионалов» из переговоров, Нестор Шуфрич активно защищал антидемократические нормы «виртуального» проекта Конституции (перенесение во времени парламентских выборов, избрание главы государства в ВР без учета мнения общества). Если же действительно переговоры вот-вот должны были завершиться подписанием соглашения, то для чего было создавать такой информационный «шум»? Этому существует вполне логичное объяснение.

Очевидно, Виктор Федорович всерьез не собирался создавать коалицию, раз так рано сошел с дистанции. Как показывает развитие событий, цель «регионалов» была такой: дискредитация Тимошенко и, по возможности, избрание Януковича Президентом в парламенте. Именно для этого спикеры ПР и твердили на каждом шагу о тяжести переговоров, умело вбрасывая в информационное пространство вроде бы детали переговоров. У избирателя должно было сложиться стойкое представление, что именно БЮТ предлагает Януковичу президентское кресло через парламент... В то же время, если бы «регионалам» удалось уговорить премьер-министра пойти на такой шаг, то карта сработала бы по полной. В итоге была бы взлелеянная в мечтах должность, а избирателю можно было бы сказать: видите ли, Тимошенко сама это предложила, а мы ради страны на это согласились. Понятно, что автор таких конституционных изменений в глазах избирателей терял значительную часть доверия.

Интересно, что подыгрывал такому сценарию и Виктор Ющенко своими заявлениями о заговоре и мятеже.

А также Дмитрий Фирташ, который имеет «газовый зуб» на Тимошенко. Именно Фирташ еще в конце прошлого года приложил руку к тогдашнему провалу коалиционных переговоров. Интересно, что Арсений Яценюк появляется в эфирах подконтрольного газовому олигарху телеканала чаще ведущих. Не является ли Дмитрий Фирташ мостиком, коммуникатором между оппонентами Тимошенко?

Было бы наивно думать, что такого сценария не понимали в команде Тимошенко. Так почему же тогда бело-сердечные осмелились сыграть в эту игру?

Во-первых, для Тимошенко сейчас важнее всего борьба с экономическим кризисом, который бьет по стране и, соответственно, по рейтингу лидера БЮТ. Очевидно, что она хотела или же вынудить Януковича пойти на широкую коалиции ради решения экономических проблем, или же показать, что лидер ПР не готов к такому прагматичному объединению.

Очевидно, что Янукович теперь, как и в декабре прошлого года, поставил коалиционный ультиматум: даешь выборы главы государства с большими полномочиями в стенах парламента. Дополнив условие экзотичным пунктом – возрастным цензом (кандидат в Президенты должен достичь 50-летнего возраста). Понятно для чего, ведь его главным конкурентам на момент выборов будет 49 лет (Тимошенко) и 35 (Яценюк). Тимошенко отказалась от этого. Как и от идеи пролонгации полномочий действующей Раде. Именно это было темой фракционного собрания бютовцев в пятницу, 5 июня. Узнав об этом, и проведя несколько часов на консультациях с Ющенко, Янукович заявил о своем выходе из переговорного процесса.

Теперь лидер «регионалов» интенсивно будет пытаться доказать, что именно он остановил антидемократические конституционные изменения от Тимошенко.

Для Тимошенко все было бы намного хуже, если бы конституционные изменения прошли первый этап, а уже потом «регионалы» отказалась от них. Теперь же премьер-министр попробует доказать обществу, что Янукович таки боится прямых выборов Президента. И что он не желает принимать участия в преодолении последствий глобального кризиса.

Ярослав Макитра, политический аналитик