Пожар в Черниговской области: погибли три человека
13:17, 07 июня 2009Разное
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В том числе ребенок
Сегодня в 3.45 в городе Носовка Черниговской области в частном жилом доме в результате неосторожного обращения с огнем при курении возник пожар, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок 1996 года рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в 5.20 двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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