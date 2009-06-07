Пожар в Черниговской области: погибли три человека

Сегодня в 3.45 в городе Носовка Черниговской области в частном жилом доме в результате неосторожного обращения с огнем при курении возник пожар, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок 1996 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в 5.20 двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.