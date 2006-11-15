Янукович все больше загоняет себя в Донецк

Из всех глупостей, которые наделал Янукович за первые сто дней своего премьерства, наибольшим считаю его конфликт с министром иностранных дел Тарасюком.

Сознаться, для меня стала неожиданностью откровенная демонстрация низкого интеллектуального уровня, к которой премьер-министр прибегал в каждом публичном высказывании – а их мы слышали много, особенно в последнее время, учитывая стодневный юбилей правительства Януковича.

Я думала, он будет пытаться пробивать себе дорогу в политическое будущее, воспользовавшись опытом Кучмы: мол, выборы выборами, но государственный интерес – превыше всего. Такая позиция, в конечном итоге, нравится людям, независимо от их этнографического происхождения – донецким, винницким, львовским, житомирским... Только так он мог расширить круг своих симпатиков, разрушить имидж регионального лидера.

Но Янукович пошел другим путем. Он не только не опроверг этого имиджа, но усилил его, показал, что и дальше будет проводить политику чуждую, непонятную, а то и враждебную среднему украинцу.

До сих пор я не решалась высказаться на эту тему, потому что думала: а вдруг я ошибаюсь? А вдруг народ думает иначе?

Недавно мне выпал случай побывать в одном из сел Черниговской области, в сельской семье. Я видела, как люди реагировали на интервью Януковича телеканалу “Интер”, которое он дал по случаю 100 дней своего правления.

Когда он сказал, что “люди оценили” шаг правительства, направленный на ограничение экспорта зерна, я услышала, как “люди оценили” Януковича, что называется, с первых уст. Не буду передавать всех реплик, но я увидела, что люди не доверяют даже тем шагам правительства, которые могли бы быть оценены положительно. Все, что делает Кабмин Януковича, воспринимается не иначе как рейдерство, захват всех позиций во власти сомнительными методами.

Прореагировали крестьяне и на заявление Януковича о его желании отставить Тарасюка. Когда об этом зашла речь в интервью, я услышала слудующую дискуссию (дословно):

– И чего это он воюет с Тарасюком и Гриценко?

– Да хочет же кого-то своего всунуть...

– Хоть бы не рассказывал, что Тарасюк не пустил того из Европы (Генерального Секретаря Совета Европы Терри Девиса) на встречу (с Януковичом). Разве людям интересно слушать, что он там с ним не встретился? О чем же он с ним говорить будет? Этот же как перейдет на свой жаргон, так на люди стыдно выпускать. (Возмущение вызывало слово “наезжать”, которое Янукович употребил во время интервью).

И в самом деле, подумала я. Как это несолидно – жаловаться при всем народе, по телевидению на своего подчиненного! Глуповато это как-то выглядело, ей-богу!

Впрочем, не берусь оценивать суждений зрительской аудитории, услышанных мной во время интервью Януковича. Но одна мысль доказывает, что наш народ действительно мудрый. Когда премьер заговорил о разобщенности украинцев, я услышала следующее:

– Так никто же не разъединялся, то только в их головах существует то разъединение. Придумали такое, чтобы задурять людей.

Оксана Охримчук, г. Киев