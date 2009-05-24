В Киеве «Мазда» врезалась в дерево: погибли 2 человека

В Киеве, на проспекте Воздухофлотский, водитель автомобиля «Мазда» на большой скорости столкнулся с деревом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожного происшествия пострадали три человека: водитель и пассажир погибли, еще один пассажир травмирован. Бойцами столичного военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда МЧС при помощи гидравлического инструмента “Holmatro” тела погибших и травмированный были извлечены из поврежденного легкового автомобиля и переданы работникам скорой медицинской помощи.