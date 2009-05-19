В Кременчуге мужчина совершил акт самосожжения

Сегодня ночью, 19 мая, в Кременчуге Полтавской области в районе гаражного кооператива на улице Флотской 32-летний мужчина облил себя бензином и поджег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Кременчугского горуправления милиции Василий ОВЧАРЕНКО.

«Известно, что охранник автокооператива увидел, как мужчина, на котором горела одежда, бежал в его сторону. Охранник вызвал сразу же скорую, – сказал В.ОВЧАРЕНКО. - Потерпевший не говорил ничего о том, что его кто-то облил и поджег – он просто жаловался на сильную боль».

По словам В.ОВЧАРЕНКО, милиция нашла бутылку из-под бензина и записку, в которой были указаны данные мужчины – его имя, возраст и адрес. «Мы проверили – по этому адресу никто не проживает. Сейчас проводится дальнейшая проверка. Поговорить с мужчиной нам не удалось – он был неконтактный, а на утро врачи сообщили о его смерти», - сообщил начальник горуправления милиции.

По его словам, мужчина получил ожоги 60% тела.

Городские милиционеры склоняются к версии о самоубийстве. Они установили, что ранее мужчина неоднократно доставлялся в милицию за административные правонарушения, в частности, за хулиганство. О причинах самосожжения не сообщается.