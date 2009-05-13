Червоненко взялся за киевское такси

К Евро-2012 в Киеве будет создано муниципальное такси.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО.

Он отметил, что сейчас КГГА готовит программу «Муниципальное такси», которая будет реализована к финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Ее задача, по словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, будет заключаться в том, чтобы пассажир мог воспользоватся не первой попавшейся машиной, а той, на которую он сможет пожаловаться, «где сразу включат счетчик и не будут торговаться».

Но самое главное, подчеркнул первый заместитель председателя КГГА, это то, что пассажир может быть уверен в собственной безопасности во время поездки. «Если ты сел в такси и, к примеру, хочешь попасть на Бессарабку, ты не попадешь вместо Бессарабки рядом в реанимацию Октябрьской больницы», - сказал он.

По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, подобные такси существуют во всех городах, которые УЕФА «сразу признает нормальными».

Он отметил, что отвечает за эту программу и хочет сделать так, чтобы она была абсолютно прозрачной и получила поддержку профсоюзов таксистов.