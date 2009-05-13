Завершился первый полуфинал Евровидения 2009, в котором исполнили свои песни 18 участников.

Решением телезрителей и профессионального жюри в финал прошли:

Швеция

Армения

Турция

Израиль

Исландия

Румыния

Финляндия

Португалия

Мальта

Босния и Герцеговина

Не прошли Черногория, Чехия, Бельгия, Белоруссия, Андорра, Швейцария, Болгария, Македония.

Во втором полуфинале под 17-м номером выступит представляющая Украину Светлана Лобода.

14 мая, в следующей очередности, выступят исполнители из:

1. Хорватии

2. Ирландии

3. Латвии

4. Сербии

5. Польши

6. Норвегии

7. Кипра

8. Словакии

9. Дании

10. Словении

11. Венгрии

12. Азербайджана

13. Греции

14. Литвы

15. Молдовы

16. Албании

17. УКРАИНЫ

18. Эстонии

19. Нидерландов

Напомним, что согласно правилам Международного песенного конкурса Евровидение-2009, в финал проходят по 10 участников полуфиналов (9 по итогам телевизионного голосования и один - решением професионального жюри), победитель прошлого года (это была Россия) и четверо учредителей конкурса: Англия, Германия, Франция, Испания.