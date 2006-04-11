Порнозвезда Чиччолина предложила секс Бен Ладену

Итальянская порно-звезда Чиччолина предложила взять на себя проблему мирового терроризма. Она заявила, что готова переспать с Осамой бин Ладеном "в обмен на прекращение его тирании". Чиччолина предупредила Осаму, чтобы он учел ошибку Саддама Хуссейна, который никак не отреагировал на подобное предложение актрисы.

Лента.ру