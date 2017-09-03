Двухнедельный Всеукраинский Автопробег R500

С 03 по 17 сентября 2017 года в 24 областях страны пройдет Автопробег, посвященный празднованию 500-летия Реформации в Украине и мире.

География проекта: 24 области страны, более 100 населенных пунктов, 14днів, 100 человек, 5000 километров.

Начало: Первые колонны машин стартуют 3 сентября в 10:00 из самых отдаленных украинских городов: Авдеевка, Мариуполь, Бердянск, Измаил, Чонгар, Северодонецк, Черновцы, Ужгород. К ним присоединятся другие города и села, которые будут вместе двигаться по согласованному маршруту Автопробега в течение двух недель.

Финал: Все автомобили одновременно финишируют 17 сентября на Крещатике, где с 10.00 до 21.00 будет проходить большой Праздник Благодарения с участием звезд эстрады, социальных деятелей, политиков, а самое главное – Ника Вуйчича, всемирно известного мотивационного спикера, человека без рук и ног, который специально прилетит из Соединенных Штатов Америки с эксклюзивным выступлением.

Цель: Провозгласить единство и территориальную целостность Украины. Пригласить украинцев присоединиться к Празднику Благодарения в Киеве, или смотреть прямую трансляцию на телеканале «Надежда». Обратить внимание общества, власти на социальные проблемы, а самое главное важность внедрения новых, позитивных традиций на уровне городов, сел и каждой семьи. Объединить миллионы украинцев, чтобы дать им веру вместо депрессии, обновить надежду, там где потеряны ориентиры духовности и нравственности, а самое главное укрепить любовь друг к другу и к Украине.

Программа: Во время остановок организаторами будут проводится различные информационно-коммуникативные мероприятия: квесты, спортивные соревнования, мастер-классы, встречи со студентами, а также пресс-конференции и брифинги. В Донецкой и Луганской областях будет звучать молитва за мир, а в Херсонской – за крымских татар. По дороге участники мероприятия будут собирать флаги областей.

Дополнительная информация: Мероприятие проходит в рамках празднования 500 лет Реформации согласно Приказу Президента № 357/2016 от 26.08.16 г.

Аккредитация, подробная программа и дополнительная информация:

Анна Пустовит, киевский пресс-центр R500

pustovitaa13@gmail.com тел. (096) 64-34-010