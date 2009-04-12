В России выберут Верховного шамана

В 2009 году в РФ состоятся первые выборы Верховного шамана России. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал "Шаманство".

Предварительный список кандидатов будет уточняться в течение апреля. В настоящее время на звание Верховного шамана России претендуют 188 человек.

Среди обычных анкетных данных, которые должен предоставить каждый претендент, имеется графа "Шаманский статус".

Выборы пройдут в два этапа. Первый из них, во время которого отберут 12 кандидатов, продлится три месяца. На втором этапе, который также займет три месяца, будут названы три финалиста. Победителем станет кандидат, который наберет наибольшее количество голосов.

Посмотреть анкеты претендентов и проголосовать за них на сайте изданияможет любой желающий. На каждом этапе разрешается проголосовать только один раз.

Шаманизм считается древнейшей формой религиозного сознания. Со временем шаманские верования во многих регионах мира испытали на себе влияния мировых религий - в России такое влияние на шаманизм коренных сибирских народов оказал буддизм. Резко снизившийся после Октябрьской революции интерес к сибирскому шаманизму начал возрождаться в 1970-х годах. C 1990-х годов в России начали проводиться регулярные "съезды шаманов": в Республике Алтай, в Туве, на Байкале, в Якутии.