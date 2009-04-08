Хорватия на лето отменит визы для Украины

Экономический совет Хорватии принял План действий в сфере туризма на 2009 год, которым, в частности, предусматривается отмена виз для граждан Украины на период летнего туристического сезона, то есть с 1 мая по 30 октября этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом заявил министр туризма Хорватии после заседания этого совещательного органа.

Планом действий предусматривается также снижение ставки налогообложения туристической деятельности, освобождение туристического сектора от местных налогов и механизм внедрения закона о туристических земельных участках, который в ближайшее время поступит на рассмотрение Хорватского Сабора (парламента).

Как отметил Посол Украины в Хорватии Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, в результате настойчивой дипломатической работы появилась реальная возможность значительно упростить процедуру путешествий украинских граждан в период летних отпусков в Хорватию. Посол выразил надежду, что соответствующие решения хорватской стороны будут внедрены уже в ближайшее время, в канун активного туристического сезона.

*** В 2008 году гражданам Украины было выдано около 30 тыс. виз для въезда в Республику Хорватия. 90% ходатайств касалось приезда в Хорватию на отдых.