Сомалийскую береговую охрану приняли за пиратов
06:00, 03 апреля 2009Разное
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Один солдат ранен в перестрелке
Сомалийские силы безопасности захватили после перестрелки два греческих рыболовных судна, сообщило агентство Reuters.
Власти обвинили их в незаконном промысле в территориальных водах Сомали.
"Мы хотели выяснить законность этих судов, но с нашим приближением они открыли огонь", - цитирует агентство главу береговой охраны региона Пунтланд Абдивели Али.
По словам главы береговой охраны, один сомалийский солдат был ранен.
В министерстве торгового флота Греции РИА Новости не смогли подтвердить эту информацию.
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