Сомалийскую береговую охрану приняли за пиратов

Сомалийские силы безопасности захватили после перестрелки два греческих рыболовных судна, сообщило агентство Reuters.

Власти обвинили их в незаконном промысле в территориальных водах Сомали.

"Мы хотели выяснить законность этих судов, но с нашим приближением они открыли огонь", - цитирует агентство главу береговой охраны региона Пунтланд Абдивели Али.

По словам главы береговой охраны, один сомалийский солдат был ранен.

В министерстве торгового флота Греции РИА Новости не смогли подтвердить эту информацию.