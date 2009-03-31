На рынке в Сумах... взорвали несколько киосков

В Сумах на рынке, который находится на улице Леваневского, прошлой ночью неизвестные взорвали несколько киосков.

Как сообщает сумская интернет-газета «Сотня», взрывы прогремели в три часа ночи. На место происшествия, кроме четырех пожарных машин и милиции, прибыли предприниматели рынка, которые обвиняют в содеянном местную фирму, с которой они конфликтуют.

Милиция провели необходимые экспертизы и взяла показания у сторожей рынка.

По информации газеты, председатель Сумского союза потребительской кооперации «Казачья слободка» Светлана АГАФОНОВА убеждена, что эта «акция» выполнена «по приказу» владельца сети супермаркетов и директора фирмы, которые претендуют на земли рынка.

От пожара частично разрушено три киоска, еще две торговые палатки «ремонту не подлежат». Огнем уничтожен и товар предпринимателей – бытовая химия, продукты питания и др.

В секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области подтвердили эту информацию. Однако, по словам начальника ССО Андрея ИВАШИНЫ, пока рано говорить о том, какого рода были взрывы.

“На место происшествия выезжали пожарные машины, и специалисты этой службы должны провести соответствующие экспертизы, чтобы ответить на вопрос, что было причиной возникновения пожара. Возможно, в сторону киосков была брошена бутылка с зажигательной смесью, а может и что-то другое. Для установления истины нужно время», - сказал А.ИВАШИНА.