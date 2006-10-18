Россия решилась на демаркацию границы. Наконец...

За внутренними политическими баталиями осталось почти незамеченным интересное и глубоко символическое событие. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ объявил о начале демаркации российско-украинской границы.

Разговорам о демаркации (определение границы на местности) уже пятнадцать лет. Все эти годы Россия не хотела маркировать границу. Мол, зачем нам границы? Вот между Америкой и Канадой также нет границы, и никто не зарится на чужую территорию и не опасается за суверенитет.

За этим нежеланием россиян демаркации в действительности стояло стойкое стремление, говоря языком российского политика Рогозина, “объединения общего славянского тела”. Соусы для такого объединения можно найти: ЕврАзес, Таможенный союз, или еще лучше: совместная “рублевая зона”.

Но эти годы сделали свое дело. Готовность россиян провести демаркацию является своеобразным признанием того, что “собирание земель” не удалось. Однако маркировка границы может дать им другие рычаги экономического влияния на бывшую соседнюю республику.

Дело в том, что объемы контрабанды на российско-украинской границе действительно большие. Вот объявят, скажем, Украине очередную торговую войну. Это уже не так тупо, как газовую трубу перекрыть, когда вся Европа голосит: что же вы делаете?

Есть еще один интересный аспект этой проблемы. Россия дала “отмашку” демаркации, потому что сам ее процесс может быть фактором задержки вступления Украины в НАТО. Как известно, в Альянс страну принимают лишь тогда, когда у нее закрыты все вопросы относительно государственных границ. А сколько времени можно устанавливать тот или другой пограничный столбик? При желании можно полгода спорить о том, на сорок пять сантиметров вглубь от какой границы его честнее поставить. Говорю это точно, потому что во время самих переговоров о демаркации и выравнивании территории происходили огромные дискуссии. Вы бы видели как агрессивно и нахраписто вела себя во время переговоров Россия...

Я поневоле вспоминаю недавнее выступление депутата Госдумы Рогозина на украинском телевидении. Он демонстративно спрашивал: для чего проводить границу по Азовскому морю, это же наше “общее, внутреннее” море? Объясняю, потому что на дне этого моря есть нефтяные и газовые месторождения, потому что наш рыболовецкий флот значительно меньше вашего, и мы не хотим, чтобы ваш флот “блуждал” в наших водах. И есть международные практики проведения морской границы, это не инновация Украины.

Конечно, процесс демаркации будет длинным, для окончательного оформления Государственной границы необходимо установить пограничную полосу, пограничные заставы и охрану. Но это уже дело времени. Лед тронулся, демаркация означает формирование последнего атрибута нашей государственности, которого нам недоставало, – Государственной границы. И ее определение, это, безусловно, событие.

Владимир Музыка, бывший руководитель управления СНГ МИД Украины