Алан Ландерс, рекламное лицо сигарет Winston, умер от рака (фото)

09:50, 04 марта 2009
Разное
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Начал курить еще ребенком

Алан Ландерс. Фото АР
Рекламное лицо производителя сигарет Winston Алан Ландерс умер в возрасте 68 лет от рака гортани в пятницу в своем доме во Флориде, сообщила его племянница, Робин Левин КАРНС.

После многих лет курения А.Ландерс подал на компанию-работодателя в суд за причинение вреда его здоровью.

А.Ландерс начал курить еще ребенком. Когда он стал моделью, курение было условием его контракта с компанией - он был «Winston Man», однако позже начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем, отмечает «Газета.ру».

 

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