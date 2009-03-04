Алан Ландерс, рекламное лицо сигарет Winston, умер от рака (фото)
09:50, 04 марта 2009Разное
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Начал курить еще ребенком
|Алан Ландерс. 1996 г. Фото АР
После многих лет курения А.Ландерс подал на компанию-работодателя в суд за причинение вреда его здоровью.
А.Ландерс начал курить еще ребенком. Когда он стал моделью, курение было условием его контракта с компанией - он был «Winston Man», однако позже начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем, отмечает «Газета.ру».
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