Игорь Лысов и Дмитрий Екимов готовы к проведению чемпионата Европы по прыжкам в воду

Данное событие вызвало колоссальный ажиотаж среди СМИ. Событие посетили телеканалы СТБ, ICTV, Новый, 24 Канал, 5 Канал, а также более 10 интернет и печатных изданий.

"Сейчас Sport Life насчитывает 50 фитнес-клубов, мы планируем рост сети до 100 фитнес-клубов в ближайшие три года, что можно будет всерьез считать колоссальным вкладом в развитие спортивной инфраструктуры государства и массовое оздоровление населения страны, - отметил основатель группы компаний SportLife Дмитрий Екимов. – Каждый клуб имеет свою особенную фишку, вид спорта, под который он был задуман. В этом клубе Sport Life Теремки мы принимаем чемпионат по прыжкам в воду. Во Львове мы готовы принимать чемпионаты по сквошу. В киевском клубе на Черниговской - чемпионаты по боксу и единоборствам».

Господин Екимов также подчеркнул: «Украина может гордиться проведением чемпионата Европы по футболу EURO 2012. В этом году – блестящим проведением Евровидения, а в понедельник начинается чемпионат Европы по прыжкам в воду. Именно это и формирует позитивный имидж Украины на международной арене».

«Украинская сборная команда по прыжкам в воду входит в состав лидирующих спортивных команд Европы. В прошлом году Федерация Украины по прыжкам в воду, которую я возглавляю более 15 лет, при поддержке Министра молодежи и спорта Игоря Жданова, обратилась в Европейскую ассоциацию плавания (LEN) с предложением о возможности проведения чемпионата Европы в Киеве. Я благодарен нашим европейским коллегам за оказанное высокое доверие и предоставленную возможность впервые провести данный чемпионат в Украине», - сказал во время пресс-тура президент Федерации по прыжкам в воду Игорь Лысов. – В этом мероприятии будет принимать участие 23 европейские страны и 150 спортсменов, общая делегация составит около 300 человек. Мы уже встретили представителей сборной Великобритании, Германии и Болгарии, и ожидаем участников из других стран. В свою очередь, компания «Лико-Холдинг» как генеральный партнер Федерации и чемпионата Европы обеспечит максимально комфортные и безопасные условия для всех участников соревнований. Приглашаю всех на торжественное открытие чемпионата Европы по прыжкам в воду. Соревнования начнутся с 12 июня».

Также Игорь Лысов отметил: «Нужно понимать, как социально важно привить людям культуру заниматься спортом и создать для этого необходимые условия. Таких людей, как Дмитрий Екимов, которые внесли свою лепту в развитие нашей страны и создание здоровой нации, в формирование будущего и формирование другой идеологии, можно перечислить по пальцам. Сегодня стало модно заниматься спортом!»