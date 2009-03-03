Куницын призвал дать оценку хамским выражениям в адрес Ющенко
И удивлен заявлением Кравчука
Председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН призвал правоохранительные органы дать оценку действиям отдельных депутатов Севастопольского городского совета, позволившим себе во время состоявшегося 28 февраля заседания сессии горсовета «хамские выражения в адрес главы государства».
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, С.КУНИЦЫН заявил, что депутаты горсовета не только превысили свои полномочия, но уже и преступили все грани «политической риторики».
«Я обращаюсь к правоохранительным органам дать оценку действиям отдельных депутатов, которые позволили себе хамские выражения в адрес главы государства, и привлечь их к административной, а если понадобится, то и к уголовной ответственности», - сказал он.
По мне нию С.КУНИЦЫНА, «также необходимо проанализировать всю деятельность горсовета и рассмотреть вопрос вплоть до его роспуска - за действия, направленные на подрыв государственности».
Глава горгосадминистрации выразил недоумение также по поводу заявления первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА (призвавшего главу государства Виктора ЮЩЕНКО подать в отставку и объявить президентские выборы – УНИАН), «и поспешной реакции севастопольских депутатов».
«Кто бы как ни относился к действующему Президенту Виктору Андреевичу ЮЩЕНКО, для меня совершенно странно заявление такого уважаемого человека, опытного политика как Леонид Макарович КРАВЧУК», - сказал он.
По словам С.КУНИЦЫНА, он понимает, что «ряд местных советов, особенно юго-востока страны, где большинство у Партии регионов и коммунистов, примут подобные решения. А Севастополь оказался «впереди планеты всей», первый все это «одобрил». Хотя, отмечу, 43 депутата - это не весь Севастополь», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 28 февраля Севастопольский горсовет решил «поддержать обращение первого Президента независимой Украины Леонида КРАВЧУКА к нынешнему главе государства Виктору ЮЩЕНКО с призывом добровольно уйти в отставку».
Кроме того, депутаты призвали своих коллег в областях и городах Украины также поддержать обращение Л.КРАВЧУКА к В.ЮЩЕНКО. Как, в частности, отмечается в тексте принятого на сессии обращения, «в то время, когда страна находится в тяжелейшей ситуации, Президент не уделяет внимание решению этих проблем, и за четыре года правления кроме дестабилизации обстановки в стране не сделано ничего. Постоянная смена правительств, которых за эти годы было четыре, дважды была распущена Верховная Рада Украины. Страна постоянно находилась в водовороте политической войны».