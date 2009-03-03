Куницын призвал дать оценку хамским выражениям в адрес Ющенко

Председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН призвал правоохранительные органы дать оценку действиям отдельных депутатов Севастопольского городского совета, позволившим себе во время состоявшегося 28 февраля заседания сессии горсовета «хамские выражения в адрес главы государства».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, С.КУНИЦЫН заявил, что депутаты горсовета не только превысили свои полномочия, но уже и преступили все грани «политической риторики».

«Я обращаюсь к правоохранительным органам дать оценку действиям отдельных депутатов, которые позволили себе хамские выражения в адрес главы государства, и привлечь их к административной, а если понадобится, то и к уголовной ответственности», - сказал он.

По мне нию С.КУНИЦЫНА, «также необходимо проанализировать всю деятельность горсовета и рассмотреть вопрос вплоть до его роспуска - за действия, направленные на подрыв государственности».

Глава горгосадминистрации выразил недоумение также по поводу заявления первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА (призвавшего главу государства Виктора ЮЩЕНКО подать в отставку и объявить президентские выборы – УНИАН), «и поспешной реакции севастопольских депутатов».

«Кто бы как ни относился к действующему Президенту Виктору Андреевичу ЮЩЕНКО, для меня совершенно странно заявление такого уважаемого человека, опытного политика как Леонид Макарович КРАВЧУК», - сказал он.

По словам С.КУНИЦЫНА, он понимает, что «ряд местных советов, особенно юго-востока страны, где большинство у Партии регионов и коммунистов, примут подобные решения. А Севастополь оказался «впереди планеты всей», первый все это «одобрил». Хотя, отмечу, 43 депутата - это не весь Севастополь», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Севастопольский горсовет решил «поддержать обращение первого Президента независимой Украины Леонида КРАВЧУКА к нынешнему главе государства Виктору ЮЩЕНКО с призывом добровольно уйти в отставку».

Кроме того, депутаты призвали своих коллег в областях и городах Украины также поддержать обращение Л.КРАВЧУКА к В.ЮЩЕНКО. Как, в частности, отмечается в тексте принятого на сессии обращения, «в то время, когда страна находится в тяжелейшей ситуации, Президент не уделяет внимание решению этих проблем, и за четыре года правления кроме дестабилизации обстановки в стране не сделано ничего. Постоянная смена правительств, которых за эти годы было четыре, дважды была распущена Верховная Рада Украины. Страна постоянно находилась в водовороте политической войны».