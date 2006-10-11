Больной бешенством домашний кот покусал детей

В с. Посад-Покровское Белозерского района Херсонской области во время игры домашний кот покусал четверых детей - двух 12-летних мальчиков и двух 9-летних девочек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре УМЧС области, по результатам экспертизы, проведенной работниками районной Государственной ветеринарной медицины, у животного обнаружено заболевание бешенством.

По свидетельству родителей пострадавших детей, домашний любимец вернулся к своим хозяевам после прогулки. Скорее всего, причиной бешенства кота стал его контакт с лисой, которых сейчас немало обитает в Херсонской области.

В настоящее время все пострадавшие проходят реабилитацию в районной больнице. Состояние их здоровья удовлетворительное.

В нынешнем году это уже второй зафиксированный случай в области, когда бешеный домашний кот напал на людей.