Сотрудник «Беркута» погиб во время подводного плавания

10:47, 19 января 2009
Разное
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Сердечный приступ?

В Херсоне во время подводного плавания умер 40-летний мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, в Комсомольском районе Херсона во время подводного плавания с аквалангом на реке Кошевая умер 40-летний мужчина. По имеющейся информации, погибший был руководителем областного спецподразделения милиции «Беркут».

Тело из реки изъято знакомыми мужчины и направлено на судмедэкспертизу. Вероятная причина смерти - сердечный приступ.

Продолжается расследование других обстоятельств несчастного случая.

 

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