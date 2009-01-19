Сотрудник «Беркута» погиб во время подводного плавания
10:47, 19 января 2009Разное
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Сердечный приступ?
В Херсоне во время подводного плавания умер 40-летний мужчина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, в Комсомольском районе Херсона во время подводного плавания с аквалангом на реке Кошевая умер 40-летний мужчина. По имеющейся информации, погибший был руководителем областного спецподразделения милиции «Беркут».
Тело из реки изъято знакомыми мужчины и направлено на судмедэкспертизу. Вероятная причина смерти - сердечный приступ.
Продолжается расследование других обстоятельств несчастного случая.
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