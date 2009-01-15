В Крыму рейсовый автобус упал со склона: 8 пострадавших (фоторепортаж)

Рейсовый автобус сегодня рано утром на 41-ом километре трассы Симферополь-Керчь в Крыму врезался в железобетонное ограждение, перевернулся и упал со склона. В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы 8 человек: пятеро украинцев, 2 граждан России и один гражданин Узбекистана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о ДТП поступила к спасателям сегодня в 04.12.

Рейсовый автобус «Мицубиси», принадлежащий фирме «ООО «Юг-Транс», выполнял рейс по маршруту Краснодар-Севастополь. В автобусе находились 18 пассажиров и 2 водителя, сообщает МЧС.

«На спуске, не доезжая нескольких сотен метров до поворота на город Белогорск, автобус, по словам водителя, внезапно потерял управление, врезался в железобетонное ограждение, после чего перевернулся и упал с шестиметрового склона. Машина легла на крышу», - говорится в сообщении.

Еще до прибытия первой бригады «скорой» практически все люди, помогая друг другу, выбрались из автобуса. Для оказания помощи на место ДТП прибыли подразделения МЧС, медики и сотрудники Госавттоинспекции. Спасатели вытащили из автобуса одного наиболее травмированного пассажира, а также помогали доставать из салона и багажного отсека вещи пассажиров.

По словам заместителя министра здравоохранения Крыма Олега СТЕБЛИЯ, четверо пассажиров получили травмы средней степени тяжести, еще 4 – легко травмированы. Возраст пострадавших от 37-ми до 66 лет. Сейчас все травмированные находятся в Белогорской райбольнице.

На месте происшествия работают сотрудники крымской ГАИ. Обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в МЧС.