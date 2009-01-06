Тимошенко: без Надежды не бывает Победы

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает праздник Рождества Христова символом веры в светлое и счастливое будущее и желает всем украинцам семейного добра и любви.

Об этом говорится в поздравлении премьера с Рождеством Христовым, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров.

“Среди великих христианских праздников этот праздник Надежды, а Воскресенье или Пасха – праздник Победы. Без надежды не бывает победы. Эти два праздника вселяют в нас веру во все светлое и счастливое, учат не разочаровываться, когда подвергаешься ежедневным испытаниям”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер выразила уверенность, что именно вера так нужна каждому из нас. “Пусть Вифлеемская звезда, воссиявшая больше двух тысяч лет назад и известившая о рождении маленького Иисуса, станет для каждого из нас символом непобедимости добра и любви. Мы с надеждой преодолеем все трудности! Верю, что все будет хорошо!”, - сказала глава правительства.

“Семейного добра и любви, красоты и воодушевления, Божьей помощи и покровительства. С Рождеством Христовым! Добра и согласия. Вкусной кутьи!”, - пожелала премьер.