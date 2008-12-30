Президент, премьер и лидер оппозиции поздравляют с Новым годом (пародии)

“Президент”, “премьер-министр” и “лидер оппозиции” решили посоревноваться, чье новогоднее поздравление лучше. Вы можете послушать, оценить эти поздравления и послать их по электронной почте друзьям...

Люба моя Україно! Моя націє!.. Істинно кажу вам: Новий рік настав!.. Дехто цинічно каже, що нашу гордість – нашу гривню – опустили нижче плінтуса. Це нещира позиція... Я запевняю вас: її просто передевальвували... Оце щира позиція... (Полностью поздравление от “Президента” слушайте здесь).

Дорогі мої! Ніхто не зміг відібрати в нас це чудове, прекрасне свято – Новий рік – ні Банкова, ні Янукович з так званою опозицією... Обіцяю, що найближчим часом зроблю кожного українця мільйонером... (Полностью поздравление от “премьер-министра” слушайте здесь).

Дорогой зайчик! Завдяки опозиції до нас прийшов Новий рік! Тимошенко кинула мене, обещала быть Снегурочкой в нашей коалиции, но пошла Снегурочкой в другую коалицию... Кризис все-таки, потому не носите на улицах дорогих шапок... (Полностью поздравление от “лидера оппозиции” слушайте здесь).