Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-байрам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Курбан-байрам, который символизирует всемогущество и милосердие Всевышнего творца”, – отметил Президент в приветствии.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул: “В это благословенное время утверждения в вере, духовного очищения и совершенствования, добра и благотворительности желаю вам крепкого здоровья, радости, счастья, мира, согласия и процветания”.