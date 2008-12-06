Ющенко поздравил мусульман Украины
16:21, 06 декабря 2008Разное
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Курбан-байрам символизирует всемогущество и милосердие Всевышнего
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-байрам.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
«Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Курбан-байрам, который символизирует всемогущество и милосердие Всевышнего творца”, – отметил Президент в приветствии.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул: “В это благословенное время утверждения в вере, духовного очищения и совершенствования, добра и благотворительности желаю вам крепкого здоровья, радости, счастья, мира, согласия и процветания”.
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