Закон закрепляет право президента России утверждать атамана казаков

Президент России утверждает атамана войскового казачьего общества, а правительство РФ утверждает порядок привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы. Это предусматривают изменения в федеральный закон о государственной службе российского казачества, которые утвердил президент РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба главы государства.

Госдума приняла закон о внесении изменений в закон 19 ноября, а Совет Федерации одобрил его 26 ноября.

Закон также уточняет понятие войскового казачьего общества, а также положения, касающиеся порядка и ведения госреестра казачьих обществ в РФ.

РИА “Новости”