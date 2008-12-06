Закон закрепляет право президента России утверждать атамана казаков
00:22, 06 декабря 2008Разное
1546 0
Резолюция: "Любо!"
Президент России утверждает атамана войскового казачьего общества, а правительство РФ утверждает порядок привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы. Это предусматривают изменения в федеральный закон о государственной службе российского казачества, которые утвердил президент РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба главы государства.
Госдума приняла закон о внесении изменений в закон 19 ноября, а Совет Федерации одобрил его 26 ноября.
Закон также уточняет понятие войскового казачьего общества, а также положения, касающиеся порядка и ведения госреестра казачьих обществ в РФ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter