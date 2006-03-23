Кличко с Черновецким напоминают ”каневскую четверку”

Послушала вчера по телевизору кандидата на должность киевского мэра Леонида Черновецкого и подумала: я это уже когда-то слышала. Он говорит, что Омельченко требует, чтобы он снял свою кандидатуру в интересах любого кандидата. “А я не сниму ни при каких обстоятельствах", - заявляет Черновецкий таким тоном, как будто кто-то забирает у него последний кусок хлеба.

Так же было в 1999 году, когда Мороз, Марчук, Ткаченко и Олийнык договорились выдвинуть наиболее проходного кандидата от себя, то есть оппозиции, которую назвали "каневской четверкой", против действующего Президента Кучмы. Марчук сказал: я не снимусь ни при каких обстоятельствах. Мороз сказал то же. И что мы имели в результате? Победил Леонид Кучма.

Разве же господам, которые так активно воюют с действующим киевским председателем за должность мэра, - Кличко и Черновецкому - не очевидно, что победить его они могут лишь при одном условии: если от них останется кто-то один? Их объединенный рейтинг намного превышает рейтинг Омельченко, но каждый отдельно не может соревноваться с Александром Александровичем.

Зачем эта патетика Черновицкого, если он занимает явно проигрышную позицию? Будь мужественным и договорись из Кличко – у этого, кажется, позиции лучшие.

Соседка мне сказала: они украинцы и никогда не договорятся. Наверное, так и будет. А жаль. Хотелось бы, чтобы украинцы после Оранжевой революции приятно удивили мир еще раз.