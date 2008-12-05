ДТП на Львовщине: из автоцистерны вытекло 10 тонн глицеринового масла

Во Львовской области перевернулась автоцистерна, из которой вытекло 10 тонн глицеринового масла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло 4 декабря около 22.00 вблизи села Загирцы Бродовского района на автодороге “Киев – Чоп”. Водитель автоцистерны „Мерседес-Бенц” (принадлежит предприятию „Танк-Транс” из города Городок Львовской области) не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на обочину дороги.

В результате из поврежденных цистерн вытекло около 10 тонн глицеринового масла из 25 тонн, которые перевозились.

Жертв и пострадавших нет. Попадание в водоемы не допущено.

К ликвидации последствий аварии привлечены пожарно-спасательное подразделение МЧС и бригада предприятия. По состоянию на 7 часов 5-го декабря работы продолжаются. На месте работает опергруппа Главного облуправления МЧС.