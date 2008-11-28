Екатерина Ющенко представила канадцам загадки Трипольской культуры

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» супруга Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО открыла в Королевском музее Онтарио выставку «Древняя Украина: загадки Трипольской культуры».

Как сообщили УНИАН в Фонде «Украина 3000», в мероприятии также приняли участие представители власти Канады и провинции Онтарио, украинской общины Канады, деятели культуры и искусства Украины, СМИ, научные работники, исследователи, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде Игорь ОСТАШ, Генеральный консул Украины в Торонто Александр ДАНИЛЕЙКО, представители Посольства и Консульства Украины в Канаде и Фонда «Украина 3000».

Открывая выставку, Е.ЮЩЕНКО выразила глубокую благодарность исполнительному директору Королевского Музея Онтарио Уильяму ТОРСЕЛУ и председателю Совета директоров Королевского музея Онтарио Джеймсу Константину ТЕМЕРТЕЮ, по инициативе и финансовой поддержке которого состоялось это событие.

Выставку «Древняя Украина: загадки Трипольской культуры» составляют артефакты Трипольской культуры, переданные специально для этого события из украинских музеев и частных коллекций. В экспозиции выставки – экспонаты из Национального музея истории Украины, фондов Института археологии НАН Украины, Винницкого областного краеведческого музея и Одесского археологического музея. Формированием выставки на протяжении месяца занималась команда канадских и украинских научных работников. Презентация такого количества предметов Трипольской культуры с привлечением многих украинских музеев за пределами Украины происходит впервые.

Выставка, которая вызывала большой интерес у публики, будет работать до конца марта 2009 года. Сейчас рассматривается возможность организации тура этой выставки городами Канады и США.

Королевский музей Онтарио, основанный в 1857 году, является пятым по размеру музеем Северной Америки и наибольшим в Канаде. Свыше 40 галерей заведения разделяются на две основные категории – натуральной истории (птиц, рептилий, мамонтов, динозавров и тому подобное) и мировой культуры. В целом, в музее собранно около 6 миллионов экспонатов, среди которых, – художественные коллекции Ближнего Востока, Африки, Восточной Азии, коллекции из европейской и канадской истории, большое количество экспонатов, посвященных доисторической эпохе.

Е.ЮЩЕНКО и представители Фонда «Украина 3000» находятся в Канаде с рабочим визитом, основная цель которого – открытие выставки «Древняя Украина: загадки Трипольской культуры» в Королевском музее Онтарио.

Также Е.ЮЩЕНКО провела встречу с представителями украинского общества Канады и посетила Законодательную Ассамблею провинции Онтарио.