Пресс-конференция грузинского танцевального ансамбля "Кутаиси"
12:30, 09 декабря 2016Разное
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9 декабря 2016 года в Киеве состоится пресс-конференция, посвященная гастрольному туру Государственного ансамбля песни и танца Грузии "Кутаиси".
Гостями пресс-конференции будут: солисты коллектива, хореограф, художественный руководитель ансамбля «Кутаиси», представитель от Посольства Грузии в Украине и организатор тура.
Вас ждут: яркие костюмированные мероприятия от ансамбля, интервью, промо-выступление коллектива «Кутаиси», дегустация напитков известных грузинских марок и фуршет от ресторана «Кизил».
Дата: 9 декабря 2016 г.
Время: 13:00
Начало аккредитации: 12:30
Место проведения: ресторан «Кизил»
Адрес: Киев, вул. Набережно-Крещатицкая,11
Аккредитация на мероприятие обязательна по эл. адресу: svetsvetlana77@gmail.com
Тел.: +38 097 977 55 88
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