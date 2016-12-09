Пресс-конференция грузинского танцевального ансамбля "Кутаиси"

Гостями пресс-конференции будут: солисты коллектива, хореограф, художественный руководитель ансамбля «Кутаиси», представитель от Посольства Грузии в Украине и организатор тура.

Вас ждут: яркие костюмированные мероприятия от ансамбля, интервью, промо-выступление коллектива «Кутаиси», дегустация напитков известных грузинских марок и фуршет от ресторана «Кизил».

Дата: 9 декабря 2016 г.

Время: 13:00

Начало аккредитации: 12:30

Место проведения: ресторан «Кизил»

Адрес: Киев, вул. Набережно-Крещатицкая,11

Аккредитация на мероприятие обязательна по эл. адресу: svetsvetlana77@gmail.com

Тел.: +38 097 977 55 88