Об ультиматуме Регионам, лохах из Нашей Украины, главной апазиционерке и КАМАЗах

(Член фракции «Наша Украина» Анатолий МАТВИЕНКО заявляет, что если на протяжении 10 дней антикризисная коалиция не определится по принципиальным позициям, то «Наша Украина» перейдет в оппозицию. – УНИАН)

Странно, что Матвиенко верит словам таких политиков, как Кушнарев, Мороз, Янукович и тем более Симоненко.

Из Москвы приказ дали никого в коалицию не брать, Мороз привез этот приказ из Крыма от Миронова – вот все и пошли к черту, а не в загс.

Тем более, Ринатка своим заводикам выбил в России газовые льготы. Что ему тот Универсал – давно зад им подтер.

Таварищ Цушко не смог к загсу долезть, как ни старался.

А отменить политреформу уже сможет разве что народ, да и то уже не мирно... Отменять ее не хочет и самая главная апазиционерка. Она паследним временем сама не знает, чего хочет. Быть ли мэром Киева, председателем ли Счетной или еще может психиатрической палаты. Несколько ее бизнесюков, а это где-то человек 30, уйдут, ее пасадят за погашенные миллиарды, а все остальные – я имею в виду журналистов, политологов и парапсихологов – будут рассказывать, как это делает Кость Бондаренко, что они все кучмисты, а теперича "регионалы". А народу сделают оторванные годы, как вот с тарифами и т.д.

Кто будет особо сопротивляться – КАМАЗы еще есть, орлы-бандиты сейчас активизировались по всем фронтам. Имеем полный политический стабилизец.

А наш президентик, по-видимому, уже на Новый год не будет нас поздравлять. Кто не верит, почитайте документы следственной комиссии Андрея Деркача о злоупотреблении так называемого окружения Ющенко в нефтегазовой сфере. Наверно, теми злоупотреблениями Деркач и Рудьковский в ночь объявления повторных выборов сидели в Секретариате Президента и шантажировали ими нашего гаранта. Соответственно, и случилось то, что случилось.

Странно, что депутаты от “Нашей Украины” дали себя развести как лохи.

Но почему "как"? Если, имея такую поддержку народа, пользуясь таким доверием народа, все прос***ли за год? Только лохи могли так поступить.

Надя, г. Киев

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