Наша Украина выдвинула Регионам ультиматум

Член фракции «Наша Украина» Анатолий МАТВИЕНКО заявляет, что если на протяжении 10 дней антикризисная коалиция не определится по принципиальным позициям, то «Наша Украина» перейдет в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам, комментируя решение политсовета блока «Наша Украина».

А.МАТВИЕНКО отметил, что «дней 10 максимум – это тот срок, за который должны определиться субъекты антикризисной коалиции». «Если этого не будет сделано, то это сознательное отступление от подписанного универсалА и это подтверждение, что нет слова в политике, а конъюнктура, мы тогда вынуждены переходить в оппозицию», - подчеркнул А.МАТВИЕНКО.

По его словам, сегодня происходит затягивание со стороны существующей антикризисной коалиции процесса создания широкой коалиции. Как сказал А.МАТВИЕНКО, здесь можно говорить о роли СПУ и КПУ в процессе затягивания, поскольку они «имеют золотую акцию», а также происходит процесс «подбирания перебежчиков Партией регионов». Он отметил, что «Нашу Украину» тревожит затягивание хода переговорного процесса. По словам А.МАТВИЕНКО, политсовет блока «Наша Украина» высказался за установление срока в 10 дней, и предложит свой вариант виденья будущей коалиции.

«Мы готовы к тому, чтобы двигаться по пути компромисса, но принципиальных позиций относительно европейского выбора, евроинтеграции, ЕС, относительно языковой политики мы не можем нарушить», - подчеркнул А.МАТВИЕНКО.

Он отметил, что сегодня нет официальной позиции по поводу отхода от тех норм, которые записаны в Универсале, но заявления в Москве, в Польше (очевидно, речь идет о заявлениях лидера Партии регионов, премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА – УНИАН) свидетельствуют об отходах от тех позиций, которые задекларированы в Универсале национального единства.

Как сообщал УНИАН, “Наша Украина” 13 сентября заявила, что Партия регионов уже третий день оттягивает переговоры о создании Коалиции национального единства.

Эксперты от “Нашей Украины”, которые работали над текстом соглашения о создании коалиции, констатируют завершение работы со своей стороны.