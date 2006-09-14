Наша Украина выдвинула Регионам ультиматум
Позицию обнародовал Матвиенко
Член фракции «Наша Украина» Анатолий МАТВИЕНКО заявляет, что если на протяжении 10 дней антикризисная коалиция не определится по принципиальным позициям, то «Наша Украина» перейдет в оппозицию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам, комментируя решение политсовета блока «Наша Украина».
А.МАТВИЕНКО отметил, что «дней 10 максимум – это тот срок, за который должны определиться субъекты антикризисной коалиции». «Если этого не будет сделано, то это сознательное отступление от подписанного универсалА и это подтверждение, что нет слова в политике, а конъюнктура, мы тогда вынуждены переходить в оппозицию», - подчеркнул А.МАТВИЕНКО.
По его словам, сегодня происходит затягивание со стороны существующей антикризисной коалиции процесса создания широкой коалиции. Как сказал А.МАТВИЕНКО, здесь можно говорить о роли СПУ и КПУ в процессе затягивания, поскольку они «имеют золотую акцию», а также происходит процесс «подбирания перебежчиков Партией регионов». Он отметил, что «Нашу Украину» тревожит затягивание хода переговорного процесса. По словам А.МАТВИЕНКО, политсовет блока «Наша Украина» высказался за установление срока в 10 дней, и предложит свой вариант виденья будущей коалиции.
«Мы готовы к тому, чтобы двигаться по пути компромисса, но принципиальных позиций относительно европейского выбора, евроинтеграции, ЕС, относительно языковой политики мы не можем нарушить», - подчеркнул А.МАТВИЕНКО.
Он отметил, что сегодня нет официальной позиции по поводу отхода от тех норм, которые записаны в Универсале, но заявления в Москве, в Польше (очевидно, речь идет о заявлениях лидера Партии регионов, премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА – УНИАН) свидетельствуют об отходах от тех позиций, которые задекларированы в Универсале национального единства.
Как сообщал УНИАН, “Наша Украина” 13 сентября заявила, что Партия регионов уже третий день оттягивает переговоры о создании Коалиции национального единства.
Эксперты от “Нашей Украины”, которые работали над текстом соглашения о создании коалиции, констатируют завершение работы со своей стороны.