140 солдат-украинцев похоронены в Румынии как неизвестные

Сотрудники «Агентства по розыску и увековечению памяти жертв войн и вооружённых конфликтов» (г.Тверь) установили фамилии офицеров, сержантов и солдат Советской армии, захороненных в братской могиле на военном кладбище в городе Кымпия-Турзий (уезд Клуж, Румыния) времен Второй мировой войны.

По данным, которые собственному корреспонденту УНИАН в РФ передали в Агентстве, среди 259 захороненных на кладбище - не менее 140 украинцев.

Как сообщил президент Агентства Георгий ХАРИТОНОВ, до недавнего времени из 259 захороненных на городском кладбище советских военнослужащих, были известны фамилии лишь 17 из них.

При этом, фамилии большинства были искажены, что усложняло идентификацию личности военнослужащих. В результате изучения архивов ЦА МО РФ, а также Государственного архива Румынии, сотрудники Агентства сумели установить 172 фамилии солдат, сержантов и офицеров Красной Армии, похороненных на кладбище города Кымпия-Турзий. Среди них оказалось более 140 военнослужащих родом из Украины, в основном из Полтавской, Кировоградской и Винницкой областей.

По словам Г.ХАРИТОНОВА, кладбище основано в честь солдат-освободителей на месте боёв с немецкими оккупантами за освобождение села Кымпия-Турзий, которые велись с 9 сентября по 19 октября 1944 г.

Поскольку в Украине, по словам Г.ХАРИТОНОВА, в книгах памяти содержится неполная информация о погибших в Румынии, установление новых данных о военнослужащих с адресами родственников облегчит розыск членов их семей.

«Мы рассчитываем, что при наличии таких списков, кладбище станет именным и родственники, которые, безусловно, остались, смогут приехать на действующее воинское кладбище», - сказал Г.ХАРИТОНОВ.

В связи с установлением новых данных, Агентство считает необходимым достойно увековечить память погибших в войне. С этой целью предлагается перепланировать кладбище в соответствии с евростандартами.

Сейчас на территории кладбища находится братская могила с обелиском, а также 17 надгробий с фамилиями военнослужащих, часто неполными. «Согласно евростандартам, братских могил быть не должно вообще. Если известны имена солдат, то каждый солдат должен быть увековечен отдельно», сказал Г.ХАРИТОНОВ.

Он добавил, что считает эту часть работы «самой важной». «Еще десять лет и родственников погибших солдат может не остаться вообще», - считает президент Агентства.

Румынские местные власти положительно относятся к возможности реконструкции кладбища. «Осталось только заинтересовать власти стран, чьи граждане покоятся на кладбище», - отметил он.

«Агентство по розыску и увековечению памяти жертв войн и вооружённых конфликтов» готово, в таком случае, предоставить все материалы для достойного оформления и передачи для вечного хранения мэру города Кымпия-Турзий, представителю еврейской диаспоры в Румынии, а также послам Украины и России в Румынии.

«Нет более важного дела для установления дружеских отношений между странами, чем память о минувшей страшной войне. Именно эта память и объединяет во многом наши народы», - считает Г.ХАРИТОНОВ.