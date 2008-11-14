Женщина совершила самосожжение в приступе белой горячки

В Житомирской области женщина во время приступа белой горячки совершила самосожжение.

Как сообщил УНИАН работник пресс-службы УМВД Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ, инцидент произошел 13 ноября в селе Ковенки Овруцкого района.

"Вчера 37-летняя женщина посреди двора облила себя бензином и подожгла", – сказал он, прибавив, что "полученные ожоги оказались несовместимыми с жизнью", и женщина умерла по дороге к больнице.

В то же время работник пресс-службы уточнил, что семья погибшей была "вполне благополучной", дети успешно учились: сын – в школе, а дочь – в колледже, лишь мать из-за злоупотребления спиртным периодически попадала на лечение.