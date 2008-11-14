Тимошенко и Путин в Кишиневе (фото)
18:01, 14 ноября 2008Разное
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Прошла встреча премьер-министров стран СНГ
|Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, премьер-министр России Владимир Путин, премьер-министр Молдовы Зинаида Гречаная и Президент Молдовы Владимир Воронин во время встречи в Кишиневе
|В этот день в рамках заседания совета глав правительств стран – участниц СНГ прошла встреча премьер-министров стран СНГ с Президентом Молдовы.
Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН
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