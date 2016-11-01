Посмотри вокруг: "1+1" и "Перша приватна броварня" запускают второй сезон проекта "Моя країна. Прекрасна і незалежна" в технологии 360°

Телеканал «1+1» и «Перша приватна броварня» продолжают открывать самые красивые уголки Украины и запускают второй сезон уникального мультимедийного проекта «Моя країна. Прекрасна і незалежна», в котором покажут новые кадры с использованием технологии 360°, снятые с высоты птичьего полёта.

Первый сезон проекта получил множество положительных откликов: миллионы просмотров видео-сюжетов, тысячи пользовательских фотографий, сотни новых примечательных мест Украины, о которых мало кто знал. Такой успех вдохновил идеологов проекта, и работа над новыми видео-историями началась ещё до завершения первого сезона.

Этой осенью авторы «Моєї країни» предлагают зрителю посмотреть вокруг – ведь для того, чтобы увидеть что-то удивительное и невероятное, иногда достаточно просто обернуться. Во втором сезоне создатели проекта «Моя країна. Прекрасна і незалежна» обратились к digital-тренду – съемке 360°. Это позволит интернет-аудитории самостоятельно выбирать ракурс для просмотра локации: каждая видео-история, размещенная на YouTube-канале «Моя країна», платформе 1plus1.ua/kraina и социальных сетях, будет сопровождаться панорамными фото, которые позволят каждому пользователю детально рассмотреть локацию с разных сторон

«Технология 360° — это технология будущего, которое уже наступило, - говорит один из идеологов проекта, арт-директор телеканала «1+1» Алексей Репик. – Возможность для пользователя рассматривать локацию с удобного и интересного ему ракурса создает иллюзию присутствия. Можно даже сказать, что мы позволяем зрителю путешествовать с нами по всем локациям, не отходя от монитора. Более того – такая «живая» фотография восхищает и вдохновляет. Мы очень надеемся, что пользователи подхватят нашу инициативу, и будут снимать панорамные фотографии самостоятельно – поэтому второй сезон проекта сопровождает слоган-хештег #ПОДИВИСЬНАВКОЛО».

Видео: https://youtu.be/QQAPfli57YM

«В течение года в эфире телеканала «1+1», на интернет-платформе 1plus1.ua/kraina и в социальных сетях зрители увидят ещё 21 новую видео-историю об удивительных местах Украины, – рассказывает Максим Васильев, директор по маркетингу «Першої приватної броварні». – В проекте появятся как уже хорошо знакомые и любимые туристические места, так и новые локации, о существовании которых многие украинцы даже не догадывались. Уверен, что и в этом сезоне наша команда совместно с командой «1+1» сможет вдохновить зрителей на новые путешествия по родной стране, а главное – увидеть красоту Украины вокруг каждого из нас».

Напомним, уникальный мультимедийный проект «Моя країна. Прекрасна і незалежна», который канал «1+1» реализует совместно с «Першою приватною броварнею», стартовал в конце 2015 г. В рамках проекта красивейшие уголки Украины были сняты с высоты птичьего полета. На протяжении года съемочная группа канала ездила по стране, открывая зрителю недоступные ранее ракурсы захватывающих природных ландшафтов, архитектурных и исторических памятников, а также индустриальных объектов. На digital-платформе проекта, где размещены зрелищные ролики от «1+1», украинцы также рассказали свои истории о любимых локациях.