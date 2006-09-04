На «Миттал Стил Кривой Рог» обнаружен вагон с радиоактивным металлоломом
15:59, 04 сентября 2006Разное
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Уровень излучения в 25 раз выше нормы
На металлургическом комбинате ОАО „Миттал Стил Кривой Рог” 2 сентября обнаружен железнодорожный вагон с металлоломом, с уровнем радиоактивного излучения в 25 раз превышающим норму.
Об этом УНИАН сегодня сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Днепропетровской области
Радиоактивный металлолом изъят и будет утилизирован специалистами предприятия «Радон».
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