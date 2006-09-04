На «Миттал Стил Кривой Рог» обнаружен вагон с радиоактивным металлоломом

На металлургическом комбинате ОАО „Миттал Стил Кривой Рог” 2 сентября обнаружен железнодорожный вагон с металлоломом, с уровнем радиоактивного излучения в 25 раз превышающим норму.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Днепропетровской области

Радиоактивный металлолом изъят и будет утилизирован специалистами предприятия «Радон».