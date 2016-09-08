В УНИАН проходит пресс-конференция о "прокурорском рэкете" в Украине (событие завершено)

Как говорится в анонсе события, речь пойдет о "позорной тенденции работы прокуратуры, которая просматривается по всей Украине".

К участию приглашены представители Генеральной прокуратуры Украины и НАБУ.

Спикеры: адвокат Иван Староста (адвокатское объединение "Клочков и партнеры") (Киев), Александр Головатенко (Черкассы), адвокат Олег Плаз.

"Жертвами прокурорского произвола становятся представители малого бизнеса. Схема, по которой работают преступники в погонах: проведение безосновательного обыска - изъятие всех материальных ценностей, в том числе денег - отказ возвращать изъятое имущество после выяснения обстоятельств. Более того, даже положительные решения суда в пользу пострадавших прокуроры по всей Украине игнорируют, массово нарушая закон и не выполняя решения судов. Жалобы на преступников в прокурорских погонах в Генеральную прокуратуру возвращаются на рассмотрение тем же прокурорам на места, и потерпевшие годами не могут получить свою собственность без всякой мотивации", - говорится в анонсе события.