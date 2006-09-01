Донецк не будет предъявлять России никаких претензий по катастрофе Ту-154

Донецкая область не будет предъявлять России никаких претензий по катастрофе самолета Ту-154.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК.

"Нет, однозначно. Ни у кого и мысли такой не могло появиться. Чужой беды не бывает", - сказал А.БЛИЗНЮК.

Он напомнил, что "когда в области работали два председателя государственных комиссий Украины и России, премьер-министром Украины было принято решение россиянам счетов не предъявлять". "Все, что мы сделали, это мы сделали за свой счет", - отметил А.БЛИЗНЮК.

Он также акцентировал, что во время пребывания в области после катастрофы министр транспорта России Игорь ЛЕВИТИН поблагодарил Донецкую область за организацию спасательных работ и помощь и сказал, что Россия готова "компенсировать те затраты, которые были понесены".

"Какое решение будет принято в Москве совместной российско-украинской комиссией, так оно и будет", - заключил А. БЛИЗНЮК.

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154, выполнявший рейс Анапа - Санкт-Петербург, разбился 22 августа севернее Донецка. Погибли все находившиеся на его борту 160 пассажиров, в том числе 45 детей, а также 10 членов экипажа.

30 августа председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО сообщил, что затраты Донецкой области на проведение спасательных и других видов работ в связи с катастрофой российского самолета Ту-154 составили около 2 млн. грн. По его словам, деньги были потрачены на обслуживание техники и обеспечение топливом, организацию питания личного состава, а также на обслуживание родственников погибших – доставку транспортом, питание, проживание в гостиницах, ритуальные услуги. Кроме того, к затратам отнесено изготовление гробов для тел погибших. В.ЛОГВИНЕНКО также сообщил, что "основные затраты ложатся на МЧС". Он уточнил, что "эти затраты являются непредвиденными в расходной части бюджетных организаций", и сейчас решается вопрос, "как они будут рассматриваться".