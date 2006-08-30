Ученые установили, что большинство семейных ссор происходят 30 августа

Британские психологи установили, что 30 августа происходит больше всего семейных ссор в году, сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegraph.

В Великобритании этому дню предшествуют длинные общенациональные выходные, во время которых оба супруга успевают сильно надоесть друг другу.

Кроме того, именно в этот день люди, как правило, осознают, что лето кончается. Они испытывают сильный приступ "послеотпускной" депрессии, их угнетает разлаженное после отдыха домашнее хозяйство и долги.

В итоге, именно сегодня оба супруга чаще всего выплескивают друг на друга все старые обиды.

Психологи также выделили основные причины для супружеской стычки 30 августа. Это вполне стандартные проблемы с деньгами, сексом, работой, детьми и домашним хозяйством.

Между тем, "день семейной ссоры" имеет в Великобритании ужасающие последствия: согласно статистике, большинство разводов приходится на начала сентября. Второй "урожайный" на разводы месяц - январь, когда пары сводят счеты после длительного пребывания в лоне семьи на Рождество.