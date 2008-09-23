КГГА настаивает: грузовикам в Киев по-прежнему нельзя

В Антимонопольном комитете Украины и в его киевском представительстве опровергли сообщения, распространенные в СМИ со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Оболонь», относительно якобы принятого АМКУ решения о незаконности решения КГГА об ограничении на въезд грузовиков в Киев.

Об этом УНИАН сообщили в ГУ транспорта КГГА.

«Если бы Антимонопольный комитет Украины рассматривал этот вопрос, то пригласил бы на заседание представителей Главного управления транспорта КГГА. Поскольку такого приглашения не поступало, можно считать распространенную в СМИ информацию очередной неправдой, вызванной желанием некоторых автоперевозчиков и в дальнейшем пренебрегать правом киевлян на чистый воздух и свободные от заторов дороги”, - отметили в ГУ транспорта.

Напомним, сегодня в отделе связей с общественностью ЗАО «Оболонь» УНИАН сообщили, что Антимонопольный комитет Украины признал распоряжение Киевской городской государственной администрации №323 от 11 марта 2008 г. «О дополнительных мерах по упорядочению движения грузового автотранспорта в городе Киеве» «предоставляющим преимущества отдельным перевозчикам”, что, в свою очередь, может привести к «недопущению, устранению, ограничению или искажению конкуренции».

*** КГГА с 1 июня 2008 г. запретила въезд в Киев грузового транспорта общей массой более 4,5 тонны с 7.00 до 20.00. Против этого решения протестовала Ассоциация международных автоперевозчиков (АсМАП). Распоряжением от 25 июля т.г киевская власть разрешила въезжать в город с 10.00 до 17.00. большегрузным автомобилям, но только тем, которые осуществляют международные рейсы, и при наличии у водителей международной товарно-транспортной накладной “CMR” или книжки международных дорожных перевозок (МДП) и обозначения автопоездов знаком “TIR”. При этом, для движения грузовиков ночью предусмотрены конкретные (не центральные) улицы столицы. В то же время, с 20.00 до 07.00 разрешен въезд в центр столицы грузовиков со скоропортящимися продуктами.