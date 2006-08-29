Взрыв на кислородно-добывающей станции в Кировоградской области
08:47, 29 августа 2006Разное
467
Погибли два человека
Вчера в 19.30 в Знамянке Кировоградской области на кислородно-добывающей станции "ПП Кононенко" в помещении для заправки баллонов взорвался кислородный баллон, в результате чего погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, эти лица самовольно проникли в помещение для заправки собственных баллонов.
Взрывом повреждены стены и частично кровля помещения для заправки баллонов (размеры 6х4 м). Причина взрыва устанавливается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter