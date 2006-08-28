Последние слова командира экипажа разбившегося Ту-154

"Все! Съезжаем! Конец!" - такими были последние слова командира экипажа самолёта Ту-154, разбившегося в Донецкой области 22 августа, Ивана Корогодина.

Эти слова смогли расшифровать эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в записях бортового самописца упавшего самолета.

Командир Ту-154, разбившегося на Украине, сломал пальцы, пытаясь вывести самолет из "плоского штопора"

По мнению экспертов, командир экипажа произнес эту фразу, когда надежд на спасение самолета уже не оставалось - передает корреспондент ИА REGNUM. На профессиональном жаргоне летчиков "съезжать" означает "падать" - сообщили в МАК.

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