Последние слова командира экипажа разбившегося Ту-154
18:06, 28 августа 2006Разное
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Расшифровка экспертов МАК
"Все! Съезжаем! Конец!" - такими были последние слова командира экипажа самолёта Ту-154, разбившегося в Донецкой области 22 августа, Ивана Корогодина.
Эти слова смогли расшифровать эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в записях бортового самописца упавшего самолета.
Командир Ту-154, разбившегося на Украине, сломал пальцы, пытаясь вывести самолет из "плоского штопора"
По мнению экспертов, командир экипажа произнес эту фразу, когда надежд на спасение самолета уже не оставалось - передает корреспондент ИА REGNUM. На профессиональном жаргоне летчиков "съезжать" означает "падать" - сообщили в МАК.
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