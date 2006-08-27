Один из пассажиров Ту-154 будет похоронен в Харькове
11:11, 27 августа 2006Разное
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По просьбе его матери
Сегодня из Донецка в Харьков будет направлено тело Павла Дрыганова – одного из пассажиров российского авиалайнера Ту-154, потерпевшего катастрофу в Донецкой области 22 августа.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, по информации заместителя председателя ОГА Сергея СТОРОЖЕНКО, П.Дрыганов будет похоронен в Харькове по просьбе его матери, которая проживает в этом городе. Из Анапы капитан второго ранга военно-морского флота России П.Дрыганов возвращался к месту службы в Санкт-Петербург.
Планируется, что захоронение состоится на том же кладбище, где лежит отец погибшего.
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