Один из пассажиров Ту-154 будет похоронен в Харькове

Сегодня из Донецка в Харьков будет направлено тело Павла Дрыганова – одного из пассажиров российского авиалайнера Ту-154, потерпевшего катастрофу в Донецкой области 22 августа.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, по информации заместителя председателя ОГА Сергея СТОРОЖЕНКО, П.Дрыганов будет похоронен в Харькове по просьбе его матери, которая проживает в этом городе. Из Анапы капитан второго ранга военно-морского флота России П.Дрыганов возвращался к месту службы в Санкт-Петербург.

Планируется, что захоронение состоится на том же кладбище, где лежит отец погибшего.