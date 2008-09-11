В карьере Южного ГОК столкнулись дрезина и электровоз: 3 погибших

В Кривом Роге Днепропетровской области в карьере рудника Южного горно-обогатительного комбината в результате столкновения дрезины и электровоза погибли трое рабочих, еще семеро травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, вчера в 13.30 в карьере из-за отказа тормозной системы произошло столкновение автогрузовой матрицы (дрезины) с карьерным электровозом, в результате чего погибли трое человек, еще семеро с травмами средней степени тяжести госпитализированы.

Создана комиссия по расследованию причины отказа тормозной системы дрезины. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

В то же время, как сообщили УНИАН в управлении взаимодействия со СМИ “Укрзализныци”, к этой аварии “Укрзализныця” отношения не имеет. Как говорится в сообщении, “тепловоз, локомотивная бригада и колея принадлежат Южному горно-обогатительному комбинату”.