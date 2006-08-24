Самолет, выполнявший рейс «Киев-Салоники», вернулся в аэропорт

Сегодня самолет Боинг-737, выполнявший рейс «Киев-Салоники», через два часа после вылета вернулся в аэропорт «Борисполь».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании “АэроСвит – Украинские авиалинии”, самолет авиакомпании «АэроСвит», обслуживающий рейс «Киев-Салоники», вылетел в 7.20. На борту находились 112 пассажиров и 6 членов экипажа.

После набора высоты у экипажа возникли сомнения в нормальной работе прибора, фиксирующего давление в пассажирской кабине. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. В 8.27 самолет Боинг-737 совершил посадку в «Борисполе» в штатном режиме. Пассажиры размещены в трансферном зале аэропорта, им предоставлено питание.

Причины авиационного инцидента расследуются.

Ориентировочно в 12.30 был запланирован вылет пассажиров в греческий город Салоники другим самолетом авиакомпании «АэроСвит».