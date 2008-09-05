ДТП на Буковине: среди погибших и раненных - граждане России и Испании

В результате ДТП на Буковине погибли два человека, пятеро были травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, инцидент произошел вчера, в 22.20 на 312 км автодороги Житомир-Черновцы. Водитель автомобиля ЗАЗ, двигаясь в направлении г. Хотин, во время выполнения обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Scania с прицепом, автомобилем ЗАЗ-Daewoo и "Chevrolet Lacetti".

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля ЗАЗ от полученных травм погибли на месте происшествия, водитель и еще один пассажир этого транспортного средства, а также трое пассажиров автомобиля ЗАЗ-Daewoo получили телесные повреждения.

Среди погибших и травмированных есть граждане России и Испании.