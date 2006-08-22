Особняки Русланы, Зварича, людей Кучмы и Литвина (фото)

В поселок, где живет министр Зварич и ректор Скопенко, сейчас настоящее паломничество, хоть и цены за сотку – более $10 тысяч, пишет газета «Сегодня» за 21 августа 2006 г.

От села Лесники, вплотную прилегающем к Киеву, до Майдана – 20 км. Последние пять лет Лесники начали заселяться киевскими политиками, артистами, бизнесменами и банкирами, а в течение 2005-2006 годов этот процесс резко активизировался.

Зварич. Самый знаменитый обитатель села министр юстиции – живет на холме – в трехэтажном доме (площадь 1000 кв. м). Он взял еще земли, и собирается там строиться, а этот дом загнать.

В то же время жена министра юстиции Романа Зварича Светлана Зварич сообщила УНИАН, что информация о том, что дом якобы продается, не соответствует действительности. Она также сказала, что Зварич не брал дополнительно землю, и дом принадлежит ей, а не ему. (Эта информация опровергает то, о чем сообщил сайт From.ua со ссылкой на газету "Сегодня" за 21 августа 2006 г.)

Руслана. По соседству со Зваричем купила дом певица Руслана. В настоящий момент он реконструируется и достраивается. Уже выгнали три этажа нового помещения. Пока тяжело судить о том, какой конечный вид приобретет жилище, так как ни крыши, ни облицовки нет.

Важный ректор. По той же улице, но в противоположной стороне от Зварича и Русланы обитает Виктор Скопенко – ректор Национального университета имени Шевченко. Его трехэтажный дом то ли реконструируется, то ли только был построен, поэтому еще стоит в лесах.

Люди Кучмы. В селе рядом стоят три типовых коттеджа. Они принадлежат, как выражаются в Лесниках, «охранникам Кучмы». Это Валентин Жук, бывший начальник гаража, Сергей Кислов, начальник охраны, и Александр Карась, его должность в охране установить не удалось.

Человек Литвина. Если вы, поднимаясь по крутому холму, на котором расположены «Стежки», свернете направо, а затем, упершись в тупик, повернете налево, то увидите дачу Игоря Сторожука, бывшего пресс-секретаря спикера Владимира Литвина. Это мощное трехэтажное строение из красного кирпича.

From.ua со ссылкой на "Сегодня" за 21 августа 2006 г.